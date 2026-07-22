Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Президент России Владимир Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей отечественной экономики.

"Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчиво", - сказал он, открывая совещание по экономическим вопросам.

Государственные финансы в России сохраняют свою устойчивость, отметил глава государства, добавив, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом.

"В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 196 млрд рублей", - указал Путин.