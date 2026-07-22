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Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России
Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России

Президент России Владимир Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей отечественной экономики.

Президент России Владимир Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей отечественной экономики.

"Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчиво", - сказал он, открывая совещание по экономическим вопросам.

Государственные финансы в России сохраняют свою устойчивость, отметил глава государства, добавив, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом.

"В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 196 млрд рублей", - указал Путин.

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Теги:
#состояние
#путин
#экономика
#ключевые отрасли
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