Президент России Владимир Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей отечественной экономики.
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Экономика
Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России
22 июля 2026 / 18:29
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей отечественной экономики.
"Состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчиво", - сказал он, открывая совещание по экономическим вопросам.
Государственные финансы в России сохраняют свою устойчивость, отметил глава государства, добавив, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом.
"В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 196 млрд рублей", - указал Путин.
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