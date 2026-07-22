Румыния каждый месяц предоставляет Украине финансовую помощь в размере €38 млн. Соответствующие данные привел врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

"В отношении денег цифры являются открытыми. Министерство финансов ответило официально на запрос партии "Альянс за объединение румын", но этот ответ не получил распространения: менее €2 в месяц на каждого румына", - указал он в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В Румынии живут порядка 19 млн человек. Так, размер помощи составляет около €38 млн в месяц.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что не будет обнародовать сведения о предоставляемой Украине помощи. Мируцэ уточнил, что помощь оказывается не только деньгами, но и оружием, однако информацию по таким поставкам не будут рассекречивать.

Вместе с тем, по словам врио министра обороны, экономические проблемы Румынии связаны не с помощью Киеву, а с тем, что "в течение 36 лет слишком многие транжирили и воровали государственные средства".