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Общество
В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20
В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20 В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20

Не менее 20 из 27 человек, оказавшихся под завалами в обрушившемся туннеле строящейся гидроэлектростанции в штате Сикким на северо-востоке Индии, погибли. Соответствующие данные приводит издание The Times of India.

Не менее 20 из 27 человек, оказавшихся под завалами в обрушившемся туннеле строящейся гидроэлектростанции в штате Сикким на северо-востоке Индии, погибли. Соответствующие данные приводит издание The Times of India.

Уточняется, что из 20 обнаруженных тел 13 опознаны.

Как заявил главный министр Сиккима Прем Сингх Таманг-Голай, из 27 человек, находившихся внутри во время обвала, двое смогли выбраться. Поиски еще пяти человек продолжаются.

Спасательная операция затруднена наличием газа в туннеле. Предположительно, газ выделяется из подземных пластов или горных пород, потревоженных из-за оползня. Также предполагается, что метан мог спровоцировать взрыв в туннеле, что и повлекло обрушение конструкции.

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Теги:
#погибшие
#индия
#туннель
#обрушение
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