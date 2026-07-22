В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20

Не менее 20 из 27 человек, оказавшихся под завалами в обрушившемся туннеле строящейся гидроэлектростанции в штате Сикким на северо-востоке Индии, погибли. Соответствующие данные приводит издание The Times of India.
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© Кадры обстановки на месте обрушения туннеля/ТАСС
Не менее 20 из 27 человек, оказавшихся под завалами в обрушившемся туннеле строящейся гидроэлектростанции в штате Сикким на северо-востоке Индии, погибли. Соответствующие данные приводит издание The Times of India.
Уточняется, что из 20 обнаруженных тел 13 опознаны.
Как заявил главный министр Сиккима Прем Сингх Таманг-Голай, из 27 человек, находившихся внутри во время обвала, двое смогли выбраться. Поиски еще пяти человек продолжаются.
Спасательная операция затруднена наличием газа в туннеле. Предположительно, газ выделяется из подземных пластов или горных пород, потревоженных из-за оползня. Также предполагается, что метан мог спровоцировать взрыв в туннеле, что и повлекло обрушение конструкции.
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