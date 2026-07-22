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Экономика
Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150
Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150 Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex поднималась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 7 июля текущего года.

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex поднималась выше $4 150 за тройскую унцию впервые с 7 июля текущего года.

По состоянию на 16:33 мск, стоимость драгметалла демонстрировала рост на 1,85% и торговалась на уровне $4 152 за тройскую унцию.

К 16:38 мск фьючерс замедлил рост и находился на отметке в $4 146,8 за тройскую унцию (+1,73%), свидетельствуют данные торговой площадки.

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Теги:
#золото
#цена
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