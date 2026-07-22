Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 июля 2026 / 20:10
КОТИРОВКИ
USD
22/07
78.5540
EUR
22/07
89.7558
Новости часа
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России Компания Samsung Electronics представила складные смартфоны Fold8 и Flip8
Москва
22 июля 2026 / 20:10
Котировки
USD
22/07
currency
78.5540
0.0000
EUR
22/07
currency
89.7558
0.0000
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
22 июля 2026 / 18:58
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
22 июля 2026 / 12:36
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
22 июля 2026 / 12:29
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Кризис на Украине
Политика
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение

Во вторник вечером Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов. Ранее Драпатый занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.

Во вторник вечером Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов. Ранее Драпатый занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.

Владимир Зеленский не намеревался отправлять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отставку, но был вынужден пойти на этот шаг под давлением Европы. Об этом пишет издание "Страна".

По его данным, утром 21 июля Зеленский не хотел менять главкома армии, несмотря на многочисленные протесты в городах Украины. Он принял это решение из-за нарастающего и негласного натиска европейцев, которые как раз и финансируют ВСУ. "Страна" подчеркивает, что Европу беспокоят проблемы в армии, поэтому Зеленскому следует "прислушаться к прогрессивным силам".

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько отмечает, что «скорее Зеленский поддался на давление внутри страны, чем на нажим извне. Зеленский отказался возвращать на пост министра обороны Федорова, но отправил в отставку Сырского. Очевидно, что это решение далось ему с трудом. Он вел переговоры с Федоровым, пытаясь купировать этот конфликт. Параллельно он вел переговоры с рядом военных, очевидно демонстрируя свою связь с армией и прощупывая поддержку, а также обсуждая кандидатуру на пост будущего министра обороны. И в итоге вынужден был отправить в отставку Сырского. Очевидно, что теперь министр обороны и ряд других персон будут действовать по отношению к Зеленскому более смело потому, что та жесткая вертикаль власти, особенно в армии, которую выстраивал Зеленский, несколько пошатнулась. Но здесь иллюзий строить не стоит потому, что для России это очень мало что меняет».  

Эксперт отметил, что «есть ряд внутренних групп, которые недовольны не столько даже Зеленским, сколько тем, что Зеленский превратил структуру государственной и военной власти в свою личную вертикаль. Это отражается и на распределении военного бюджета, сейчас очень большого, и на международной военной помощи, на военных заказах и других аспектах государственной политики. И это вызывает недовольство. Это люди относятся к грантоедам Сороса и ориентируются на некие международные центры силы, например, на Демпартию США. И они сделали в лице Федорова оплот сопротивления. А сам Федоров - молодой амбициозный, политик, который Зеленскому показался опаснее, чем Залужный. Хотя и Залужного списывать со счетов еще рано. Он сидит на скамейке запасных, но пока еще полностью из оборота не выведен».                 

  • new_top
Теги:
#назначения
#зеленский
#зеленский
#драпатый сырский
#назначения
#драпатый сырский
Также по теме:
22.04.2026 09:33
Путин: в победе РФ уже "никто не сомневается, и враг тоже"
04.08.2025 21:22
Украина предлагает Токио совместное производство дронов
14.04.2025 16:09
Зеленский признал, что у ВСУ нет ресурса для возвращения утраченных территорий
26.03.2025 16:51
Зеленский заявил, что на Украине не хватает финансирования на ВСУ
20.03.2025 11:55
Еврокомиссия перевела Украине €1 млрд макрофинансовой помощи
17.03.2025 20:11
Германия предоставила Украине очередной пакет помощи
11.03.2025 19:40
Генсек НАТО поддержал позицию Трампа по Украине
06.03.2025 20:43
Шольц считает, что Украина не сможет укрепить армию собственными силами
05.03.2025 22:55
США намерены пересмотреть выделение средств на помощь Украине
05.03.2025 20:42
Захарова отметила, что мировые деятели избавляются от фотокомпромата с Зеленским
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
19:58
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России
19:44
Компания Samsung Electronics представила складные смартфоны Fold8 и Flip8
19:30
Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев
19:15
Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150
18:59
В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20
18:45
Румыния каждый месяц предоставляет Украине финпомощь в размере €38 млн
18:29
Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России
18:14
Силы ПВО нейтрализовали за сутки 808 дронов ВСУ
17:58
Драпатый отреагировал на свое назначение бандеровским лозунгом
17:43
Лавров рассказал, что "носит у сердца" цитаты Путина и Трампа из Анкориджа
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО