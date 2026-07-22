Во вторник вечером Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов. Ранее Драпатый занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.

Владимир Зеленский не намеревался отправлять главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в отставку, но был вынужден пойти на этот шаг под давлением Европы. Об этом пишет издание "Страна".

По его данным, утром 21 июля Зеленский не хотел менять главкома армии, несмотря на многочисленные протесты в городах Украины. Он принял это решение из-за нарастающего и негласного натиска европейцев, которые как раз и финансируют ВСУ. "Страна" подчеркивает, что Европу беспокоят проблемы в армии, поэтому Зеленскому следует "прислушаться к прогрессивным силам".

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько отмечает, что «скорее Зеленский поддался на давление внутри страны, чем на нажим извне. Зеленский отказался возвращать на пост министра обороны Федорова, но отправил в отставку Сырского. Очевидно, что это решение далось ему с трудом. Он вел переговоры с Федоровым, пытаясь купировать этот конфликт. Параллельно он вел переговоры с рядом военных, очевидно демонстрируя свою связь с армией и прощупывая поддержку, а также обсуждая кандидатуру на пост будущего министра обороны. И в итоге вынужден был отправить в отставку Сырского. Очевидно, что теперь министр обороны и ряд других персон будут действовать по отношению к Зеленскому более смело потому, что та жесткая вертикаль власти, особенно в армии, которую выстраивал Зеленский, несколько пошатнулась. Но здесь иллюзий строить не стоит потому, что для России это очень мало что меняет».

Эксперт отметил, что «есть ряд внутренних групп, которые недовольны не столько даже Зеленским, сколько тем, что Зеленский превратил структуру государственной и военной власти в свою личную вертикаль. Это отражается и на распределении военного бюджета, сейчас очень большого, и на международной военной помощи, на военных заказах и других аспектах государственной политики. И это вызывает недовольство. Это люди относятся к грантоедам Сороса и ориентируются на некие международные центры силы, например, на Демпартию США. И они сделали в лице Федорова оплот сопротивления. А сам Федоров - молодой амбициозный, политик, который Зеленскому показался опаснее, чем Залужный. Хотя и Залужного списывать со счетов еще рано. Он сидит на скамейке запасных, но пока еще полностью из оборота не выведен».