Экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев с показателем 70%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования социологической группы "Рейтинг".
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Политика
Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев
22 июля 2026 / 19:30
© Finnbarr Webster/ Getty Images/ТАСС
Экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев с показателем 70%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования социологической группы "Рейтинг".
Так, Залужному доверяют 70% респондентов. На втором месте бывший министр обороны Украины Михаил Федоров с 65%, третьим стал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Сам Зеленский с 59% расположился на четвертой строчке.
Меньше всего участники опроса доверяют уже бывшему главкому ВСУ Александру Сырскому.
Опрос проводился 20-21 июля методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 1 тыс. граждан старше 18 лет.
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