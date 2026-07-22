Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 июля 2026 / 20:10
КОТИРОВКИ
USD
22/07
78.5540
EUR
22/07
89.7558
Новости часа
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России Компания Samsung Electronics представила складные смартфоны Fold8 и Flip8
Москва
22 июля 2026 / 20:10
Котировки
USD
22/07
currency
78.5540
0.0000
EUR
22/07
currency
89.7558
0.0000
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
22 июля 2026 / 18:58
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
22 июля 2026 / 12:36
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
22 июля 2026 / 12:29
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Кризис на Украине
Политика
Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев
Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев

Экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев с показателем 70%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования социологической группы "Рейтинг".

Экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев с показателем 70%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования социологической группы "Рейтинг".

Так, Залужному доверяют 70% респондентов. На втором месте бывший министр обороны Украины Михаил Федоров с 65%, третьим стал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Сам Зеленский с 59% расположился на четвертой строчке.

Меньше всего участники опроса доверяют уже бывшему главкому ВСУ Александру Сырскому.

Опрос проводился 20-21 июля методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 1 тыс. граждан старше 18 лет. 

  • new_top
Теги:
#украинцы
#рейтинг
#доверие
#залужный
Также по теме:
22.07.2026 18:45
Румыния каждый месяц предоставляет Украине финпомощь в размере €38 млн
22.07.2026 18:14
Силы ПВО нейтрализовали за сутки 808 дронов ВСУ
22.07.2026 17:14
Песков: для прекращения боев Киеву достаточно принять ответственное решение
22.07.2026 15:45
Российские ВС взяли под контроль Артельное и освободили Благодатное
22.07.2026 15:16
Залужный считает, что новому главкому ВСУ придется трудно
22.07.2026 13:15
Российские ВС ударили по сухогрузу и судну, доставлявшему грузы для ВСУ
22.07.2026 12:47
Myśl Polska: Польше надоела наглость клики Зеленского
22.07.2026 10:43
В Чехии выступили против членства Украины в ЕС и НАТО
21.07.2026 21:28
Российские ВС поразили два судна у порта Одесса и сухогруз в порту Николаев
21.07.2026 20:28
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 490 военных
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
19:58
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России
19:44
Компания Samsung Electronics представила складные смартфоны Fold8 и Flip8
19:30
Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев
19:15
Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150
18:59
В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20
18:45
Румыния каждый месяц предоставляет Украине финпомощь в размере €38 млн
18:29
Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России
18:14
Силы ПВО нейтрализовали за сутки 808 дронов ВСУ
17:58
Драпатый отреагировал на свое назначение бандеровским лозунгом
17:43
Лавров рассказал, что "носит у сердца" цитаты Путина и Трампа из Анкориджа
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО