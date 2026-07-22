Экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев с показателем 70%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования социологической группы "Рейтинг".

Экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев с показателем 70%. Об этом свидетельствуют данные нового исследования социологической группы "Рейтинг".

Так, Залужному доверяют 70% респондентов. На втором месте бывший министр обороны Украины Михаил Федоров с 65%, третьим стал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Сам Зеленский с 59% расположился на четвертой строчке.

Меньше всего участники опроса доверяют уже бывшему главкому ВСУ Александру Сырскому.

Опрос проводился 20-21 июля методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 1 тыс. граждан старше 18 лет.