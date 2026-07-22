Компания Samsung Electronics представила складные смартфоны Fold8 и Flip8

Компания Samsung Electronics презентовала новое поколение смартфонов со складным форм-фактором Galaxy Z из трех устройств. Об этом информировал пресс-служба бренда.

Компания Samsung Electronics презентовала новое поколение смартфонов со складным форм-фактором Galaxy Z из трех устройств. Об этом информировал пресс-служба бренда.

Всего в линейку вошли три модели: Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8.

Как отмечается, Galaxy Z Fold8 Ultra стал самым тонким складным смартфоном в истории серии. Его толщина в разложенном состоянии составляет 4,1 мм, вес - 215 г. Устройство оснащено 8-дюймовым основным дисплеем, основной камерой на 200 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Гаджет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy и двухканальной архитектурой питания мощностью 45 Вт.

Galaxy Z Fold8 получил 7,6-дюймовый основной дисплей, аккумулятор на 4800 мАч и основную камеру с разрешением 50 Мп. Устройство представлено в лавандовом, графитовом и кремовом цветах. Вместе с тем на устройство добавили режим двойной камеры, где при записи экрана также снимается реакция пользователя.

Флагман Galaxy Z Flip8, согласно Samsung, оснащен 6,9-дюймовым основным экраном и 4,1-дюймовым внешним дисплеем FlexWindow, который позволяет получать доступ к приложениям без раскрытия устройства. Модель снабжена аккумулятором емкостью 4300 мАч и работает на процессоре Exynos 2600.

Все три смартфона оснащены защитой от воды и пыли IP48, работают на операционной системе Android 17 с оболочкой One UI 9 и поддерживают сети 5G. В Samsung обратили внимание, что возможности ИИ Galaxy AI оптимизированы для каждого из устройств.