Путин назвал временными трудности на топливном рынке России

Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые создают для РФ на топливном рынке, временны и не могут отразиться на экономической динамике.

Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые создают для РФ на топливном рынке, временны и не могут отразиться на экономической динамике.

По его словам, состояние ключевых отраслей отечественной экономика остается устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в ТЭК и ряде других секторов.

"Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят временный характер и не в состоянии повлиять на экономическую динамику", - подчеркнул глава государства.