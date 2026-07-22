Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые создают для РФ на топливном рынке, временны и не могут отразиться на экономической динамике.
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Экономика
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России
22 июля 2026 / 19:58
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что трудности, которые создают для РФ на топливном рынке, временны и не могут отразиться на экономической динамике.
По его словам, состояние ключевых отраслей отечественной экономика остается устойчивым, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в ТЭК и ряде других секторов.
"Трудности, которые нам создают на топливном рынке, носят временный характер и не в состоянии повлиять на экономическую динамику", - подчеркнул глава государства.
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