США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, отсутствие контактов было бы безрассудным. На этом акцентировал внимание американский госсекретарь Марко Рубио на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
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Политика
Рубио: США и России как крупнейшим ядерным державам важно поддерживать диалог
22 июля 2026 / 20:14
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, отсутствие контактов было бы безрассудным. На этом акцентировал внимание американский госсекретарь Марко Рубио на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.
"Мы - крупнейшие ядерные державы в мире. Не контактировать для нас было бы безрассудным и безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским руководством, даже если у нас есть сферы, где имеются противоречия", - отметил шеф американской дипломатии.
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