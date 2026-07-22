Рубио: США и России как крупнейшим ядерным державам важно поддерживать диалог

США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, отсутствие контактов было бы безрассудным. На этом акцентировал внимание американский госсекретарь Марко Рубио на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

США и Россия как крупнейшие ядерные державы должны поддерживать диалог, отсутствие контактов было бы безрассудным. На этом акцентировал внимание американский госсекретарь Марко Рубио на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

"Мы - крупнейшие ядерные державы в мире. Не контактировать для нас было бы безрассудным и безответственным. Мы должны поддерживать отношения с российским руководством, даже если у нас есть сферы, где имеются противоречия", - отметил шеф американской дипломатии.