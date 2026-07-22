Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 270 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 270 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 270 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 250 военнослужащих, "Запад" - до 210 , "Южная" - свыше 140.

Кроме того, в полосе ответственности группировки войск "Центр" украинские войска потеряли до 240 военнослужащих, "Восток" - до 380, "Днепр" - более 50, указали в МО РФ.