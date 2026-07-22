Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в качестве ответа на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции на территории Ирана.
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Безопасность
Трамп намерен уничтожать по мосту в Иране за каждый удар по судну
22 июля 2026 / 20:43
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в качестве ответа на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции на территории Ирана.
"С настоящего момента каждый раз, когда Иран нанесет удар по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другими вооружениями, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей - Тегераном - или на территории", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.
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