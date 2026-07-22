Трамп намерен уничтожать по мосту в Иране за каждый удар по судну

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в качестве ответа на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в качестве ответа на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному мосту или по одной электростанции на территории Ирана.

"С настоящего момента каждый раз, когда Иран нанесет удар по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другими вооружениями, Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей - Тегераном - или на территории", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.