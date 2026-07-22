Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что супруга бывшего премьера Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в младенчестве. Об этом информировал портал Index.
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Общество
Мадьяр рассказал, что жена Орбана знает его с младенчества
22 июля 2026 / 20:57
© Ludovic Marin, Pool Photo via AP/ТАСС
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что супруга бывшего премьера Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в младенчестве. Об этом информировал портал Index.
"Она как-то сказала мне, что с очень немногими людьми общается на "ты", но со мной делает это, поскольку в те времена, когда мой отец был занят делами, она часто качала меня у себя на коленях", - цитирует портал главу венгерского правительства.
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