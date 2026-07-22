Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы, касающиеся возможности возобновления дипломатических контактов с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источник информировал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы, касающиеся возможности возобновления дипломатических контактов с целью урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источник информировал корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид.

Как сообщил он в соцсети X, "Зеленский говорил сегодня с посланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером". Они "обсудили идеи касательно того, как возобновить дипломатические усилия" по завершению конфликта.