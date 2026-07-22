Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 июля 2026 / 21:42
КОТИРОВКИ
USD
22/07
78.5540
EUR
22/07
89.7558
Новости часа
Tasnim: Иран пообещал ответить на удары США по мостам и электростанциям Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы завершения конфликта на Украине
Москва
22 июля 2026 / 21:42
Котировки
USD
22/07
currency
78.5540
0.0000
EUR
22/07
currency
89.7558
0.0000
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
22 июля 2026 / 18:58
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
22 июля 2026 / 12:36
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
22 июля 2026 / 12:29
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Иранский кризис
Безопасность
Tasnim: Иран пообещал ответить на удары США по мостам и электростанциям
Tasnim: Иран пообещал ответить на удары США по мостам и электростанциям Tasnim: Иран пообещал ответить на удары США по мостам и электростанциям

Вооруженные силы Ирана нанесут симметричные удары по инфраструктуре США на Ближнем Востоке, если американцы решатся атаковать мосты или электростанции в исламской республике. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Tasnim.

Вооруженные силы Ирана нанесут симметричные удары по инфраструктуре США на Ближнем Востоке, если американцы решатся атаковать мосты или электростанции в исламской республике. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Tasnim.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп пообещал, что американские ВС в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции.

"Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также обратил внимание, что Вашингтон за последние дни должен был убедиться, что Тегеран может атаковать любые объекты на Ближнем Востоке, поэтому "авантюра Трампа вновь приведет его к позору".

  • new_top
Теги:
#иран
#ответ
#сша
#удары
#электростанции
#мосты
Также по теме:
22.07.2026 21:15
Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы завершения конфликта на Украине
22.07.2026 20:43
Трамп намерен уничтожать по мосту в Иране за каждый удар по судну
22.07.2026 20:14
Рубио: США и России как крупнейшим ядерным державам важно поддерживать диалог
22.07.2026 14:29
Рубио: США не считают серьезным настрой Ирана на переговоры
22.07.2026 11:37
Трамп хотел бы видеть Инфантино генсеком ООН
21.07.2026 15:30
NYT: Трамп отклонил порядка 6 тыс. прошений о помиловании перед Днем независимости
21.07.2026 12:59
США применили импортные пошлины в размере 50% в отношении товаров из Канады
20.07.2026 21:45
Трамп пригрозил Ирану переплатой за убийство каждого военного США
20.07.2026 20:14
Sky: Бернэм провел первый международный разговор в должности премьера с Трампом
20.07.2026 18:15
WP: США оказались на грани полномасштабной войны с Ираном
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
20:43
Трамп намерен уничтожать по мосту в Иране за каждый удар по судну
20:28
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 270 военных
20:14
Рубио: США и России как крупнейшим ядерным державам важно поддерживать диалог
19:58
Путин назвал временными трудности на топливном рынке России
19:44
Компания Samsung Electronics представила складные смартфоны Fold8 и Flip8
19:30
Залужный лидирует в рейтинге доверия украинцев
19:15
Цена золота впервые с 7 июля поднималась выше $4 150
18:59
В Индии число жертв обрушения туннеля достигло 20
18:45
Румыния каждый месяц предоставляет Украине финпомощь в размере €38 млн
18:29
Путин назвал устойчивым состояние ключевых отраслей экономики России
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО