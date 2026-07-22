Tasnim: Иран пообещал ответить на удары США по мостам и электростанциям

Вооруженные силы Ирана нанесут симметричные удары по инфраструктуре США на Ближнем Востоке, если американцы решатся атаковать мосты или электростанции в исламской республике. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Tasnim .

Вооруженные силы Ирана нанесут симметричные удары по инфраструктуре США на Ближнем Востоке, если американцы решатся атаковать мосты или электростанции в исламской республике. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Tasnim.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп пообещал, что американские ВС в ответ на каждый удар по судну в Ормузском проливе будут уничтожать по одному иранскому мосту или электростанции.

"Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также обратил внимание, что Вашингтон за последние дни должен был убедиться, что Тегеран может атаковать любые объекты на Ближнем Востоке, поэтому "авантюра Трампа вновь приведет его к позору".