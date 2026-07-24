Ошибки Европейского союза в сфере энергетики проявятся с наступлением зимы. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Экономика
Дмитриев полагает, что зима укажет на ошибки ЕС в энергетике
22 июля 2026 / 21:46
© Сергей Булкин/ ТАСС
Ошибки Европейского союза в сфере энергетики проявятся с наступлением зимы. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Зима приближается, и она выявит ошибочные энергетические решения Евросоюза", - указал он в соцсети X.
Так Дмитриев отреагировал на материал портала OilPrice, в котором утверждается, что Европа может войти в зимний сезон с самыми слабыми запасами природного газа за последние 15 лет.
Ранее "Газпром" спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.
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