Дмитриев полагает, что зима укажет на ошибки ЕС в энергетике

Ошибки Европейского союза в сфере энергетики проявятся с наступлением зимы. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ошибки Европейского союза в сфере энергетики проявятся с наступлением зимы. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Зима приближается, и она выявит ошибочные энергетические решения Евросоюза", - указал он в соцсети X.

Так Дмитриев отреагировал на материал портала OilPrice, в котором утверждается, что Европа может войти в зимний сезон с самыми слабыми запасами природного газа за последние 15 лет.

Ранее "Газпром" спрогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.