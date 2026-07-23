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США и Саудовская Аравия подписали соглашение по ядерной программе
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по ядерной программе США и Саудовская Аравия подписали соглашение по ядерной программе

США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. Об этом сказано в заявлении, которое приводит Министерство энергетики США.

США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. Об этом сказано в заявлении, которое приводит Министерство энергетики США.

Согласно документу, 22 июля в соглашении поставили свои подписи министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Отмечается, что соглашение передано на рассмотрение Конгресса США.

В документе говорится, что оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано "открыть компаниям США широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики". Как заявил глава американского минэнерго, соглашение "соответствует самым высоким стандартам в области ядерной безопасности и нераспространения".

Некоторое время назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что новое соглашение, рассчитанное на 30-летний срок, предусматривает выделение десятков миллиардов долларов. По информации издания, основным положением сделки является сооружение объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии, если стороны сочтут такой шаг оправданным.

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