США и Саудовская Аравия подписали соглашение по ядерной программе

США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. Об этом сказано в заявлении , которое приводит Министерство энергетики США.

США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства. Об этом сказано в заявлении, которое приводит Министерство энергетики США.

Согласно документу, 22 июля в соглашении поставили свои подписи министр энергетики США Крис Райт и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Отмечается, что соглашение передано на рассмотрение Конгресса США.

В документе говорится, что оно рассчитано на несколько десятилетий и призвано "открыть компаниям США широкие возможности для участия в саудовской программе развития атомной энергетики". Как заявил глава американского минэнерго, соглашение "соответствует самым высоким стандартам в области ядерной безопасности и нераспространения".

Некоторое время назад газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что новое соглашение, рассчитанное на 30-летний срок, предусматривает выделение десятков миллиардов долларов. По информации издания, основным положением сделки является сооружение объекта по обогащению урана в Саудовской Аравии, если стороны сочтут такой шаг оправданным.