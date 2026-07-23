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Экономика
FT: Евросоюз может разрешить Греции перевозить российский СПГ
FT: Евросоюз может разрешить Греции перевозить российский СПГ FT: Евросоюз может разрешить Греции перевозить российский СПГ

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Греческая судоходная компания Dynagas получит разрешение на продолжение транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Отмечается, что Евросоюз готов пойти на уступки в рамках 21-пакета санкций против России.

По информации издания, соглашение, которое еще должно быть одобрено 27 государствами ЕС, позволит компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью пролонгации, при этом объемы будут ограничены показателями 2025 года.

Один из источников FT назвал возможную сделку "возмутительной", что, по мнению газеты, отражает усиливающиеся в сообществе разногласия по согласованию новых рестрикций в отношении РФ.

В среду издание Politico писало, что в ЕС исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й пакет санкций против России, поскольку эти меры ущемляют страны сообщества.

Газета Financial Times 19 июля отмечала, что Греция выступила против новых санкций, так как запрет Еврокомиссии на перевозку российского СПГ может нанести удар по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия, со своей стороны, добиваются послаблений на закупку российской рыбы, Франция и Италия хотят смягчения визовой политики, а Австрия вновь попросила разблокировать связанные с банком Raiffeisen активы.

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