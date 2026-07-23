Цена нефти Brent впервые с 8 июня превышала $96 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $96 за баррель впервые с 8 июня текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $96 за баррель впервые с 8 июня текущего года.

По состоянию на 04:24 мск, стоимость нефти Brent росла на 2,19% и торговалась на уровне $96,13 за баррель.

К 04:34 Brent находилась на отметке в $95,91 за баррель (+1,96%), свидетельствуют данные площадки.