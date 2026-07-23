Обещания принять Украину в Европейский союз представляют собой инструмент манипуляции, призванный сформировать у украинских граждан ложную мотивацию. Такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.
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Пушилин сравнил обещания принять Украину в ЕС с "морковкой для осла"
23 июля 2026 / 11:19
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Обещания принять Украину в Европейский союз представляют собой инструмент манипуляции, призванный сформировать у украинских граждан ложную мотивацию. Такое мнение выразил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.
"Это вот та морковка для осла, как на пресловутой картинке, которую мы все видели. И морковку эту держат не столько перед руководством оставшейся части Украины, столько перед жителями, чтобы они имели хоть какую-то псевдомотивацию", - отметил он.
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