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Политика
В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио
В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио

В Маниле прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, встреча продолжалась более получаса, сообщает ТАСС.

В Маниле прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, встреча продолжалась более получаса, сообщает ТАСС.

Делегации покинули зал для переговоров в 12:31 (07:31 мск). Встреча началась в 11:54 (06:54 мск) и прошла в соответствии с намеченным графиком. Следующий двусторонний контакт на площадке Филиппинского международного конференц-центра был запланирован у Рубио около 12:25 (07:25 мск).

В ходе беседы стороны намеревались уделить особое внимание вопросам урегулирования конфликта на Украине. Как заявил накануне Лавров, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, выдвинутых на Аляске.

По словам дипломатического источника, американская сторона стала инициатором встречи Лаврова и Рубио.

С российской стороны в беседе приняли участие замглавы МИД РФ Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. С американской - замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер, спецпосланник президента США Серджио Гор.

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Теги:
#манила
#переговоры
#лавров
#рубио
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