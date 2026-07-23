Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 23 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% и торговались на уровне 2 133,43 и 856,42 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,51 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 123,88 пункта (-0,57%), индекс РТС составлял 852,58 пункта (-0,57%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,53 рубля (-1 копейка).