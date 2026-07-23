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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 23 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 23 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% и торговались на уровне 2 133,43 и 856,42 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,51 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 123,88 пункта (-0,57%), индекс РТС составлял 852,58 пункта (-0,57%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался до 11,53 рубля (-1 копейка).

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Теги:
#снижение
#торги
#россия
#рынок акций
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