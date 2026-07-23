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Бастрыкин назвал сумму ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии и регионах
Бастрыкин назвал сумму ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии и регионах Бастрыкин назвал сумму ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии и регионах

Установленный в ходе расследования уголовных дел совокупный размер ущерба от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах составляет более 1 трлн рублей. Об этом в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Установленный в ходе расследования уголовных дел совокупный размер ущерба от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах составляет более 1 трлн рублей. Об этом в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет свыше 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов - более 535 млрд рублей", - указал он в интервью агентству ТАСС.

Бастрыкин отметил, что работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.

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