Установленный в ходе расследования уголовных дел совокупный размер ущерба от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах составляет более 1 трлн рублей. Об этом в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Общество
Бастрыкин назвал сумму ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии и регионах
23 июля 2026 / 12:15
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Установленный в ходе расследования уголовных дел совокупный размер ущерба от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Новороссии, приграничье и тыловых регионах составляет более 1 трлн рублей. Об этом в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет свыше 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов - более 535 млрд рублей", - указал он в интервью агентству ТАСС.
Бастрыкин отметил, что работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.
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