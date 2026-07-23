Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 июля 2026 / 14:34
КОТИРОВКИ
USD
23/07
78.4756
EUR
23/07
89.6034
Новости часа
Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России
Москва
23 июля 2026 / 14:34
Котировки
USD
23/07
currency
78.4756
0.0000
EUR
23/07
currency
89.6034
0.0000
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
22 июля 2026 / 18:58
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
22 июля 2026 / 12:36
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
22 июля 2026 / 12:29
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский космос / Политика и религия
Экономика
Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России
Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России

Единое пособие помогло снизить уровень бедности в России, по итогам 2025 года показатель составляет 6,7% от всего населения страны. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Единое пособие помогло снизить уровень бедности в России, по итогам 2025 года показатель составляет 6,7% от всего населения страны. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

"Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволили сегодня существенно снизить уровень бедности в России. 6,7%, которые мы видим по итогам 2025 года, - это как раз тот результат, который напрямую характеризует применение указанной меры поддержки", - отметил он.

На сегодняшний день получателями единого пособия в России являются свыше 9 млн граждан, включая детей до 17 лет и беременных женщин, уточнил министр.

  • new_top
Теги:
#снижение
#бедность
#россия
#котяков
#единое пособие
Также по теме:
15.07.2026 10:59
Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года
14.07.2026 21:40
"Союз МС-29" с международным экипажем пристыковался к МКС
16.06.2026 15:47
Володин отметил, что подвиг Терешковой не удалось повторить никому из женщин-космонавтов
27.05.2026 19:47
Российские космонавты впервые с начала года вышли в открытый космос
18.05.2026 16:45
Президент РФ обсудил с Совбезом развитие отрасли редких и редкоземельных металлов
27.04.2026 12:17
Ким Чен Ын: КНДР полностью поддерживает политику России по защите суверенитета
16.04.2026 17:14
Песков: Россия не первый год живет под незаконными санкциями
16.04.2026 13:57
Володин инициировал опрос о требованиях к продаже табака
09.04.2026 19:59
Правительство направит 4,5 трлн рублей на нацпроект "Космос"
09.04.2026 17:14
Президент в числе приоритетов РФ выделил развитие ракетно-космического комплекса
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине
12:46
Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России
12:29
Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 398
12:15
Бастрыкин назвал сумму ущерба от ВСУ в Донбассе, Новороссии и регионах
11:58
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:39
В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио
11:19
Пушилин сравнил обещания принять Украину в ЕС с "морковкой для осла"
10:59
Цена нефти Brent впервые с 8 июня превышала $96 за баррель
10:37
FT: Евросоюз может разрешить Греции перевозить российский СПГ
10:21
США и Саудовская Аравия подписали соглашение по ядерной программе
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО