Единое пособие помогло снизить уровень бедности в России, по итогам 2025 года показатель составляет 6,7% от всего населения страны. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.
Зеленскому противостоят силы, ориентированные на Демпартию США. Мнение
22 июля 2026 / 18:58
Политолог Светов: новый премьер Великобритании четко поддержал старую политику
22 июля 2026 / 12:36
Повлиял ли ЧМ по футболу на рейтинг Трампа? Мнение
22 июля 2026 / 12:29
Экономика
Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России
23 июля 2026 / 12:46
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Единое пособие помогло снизить уровень бедности в России, по итогам 2025 года показатель составляет 6,7% от всего населения страны. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.
"Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволили сегодня существенно снизить уровень бедности в России. 6,7%, которые мы видим по итогам 2025 года, - это как раз тот результат, который напрямую характеризует применение указанной меры поддержки", - отметил он.
На сегодняшний день получателями единого пособия в России являются свыше 9 млн граждан, включая детей до 17 лет и беременных женщин, уточнил министр.
Также по теме:
15.07.2026 10:59Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года
14.07.2026 21:40"Союз МС-29" с международным экипажем пристыковался к МКС
16.06.2026 15:47Володин отметил, что подвиг Терешковой не удалось повторить никому из женщин-космонавтов
27.05.2026 19:47Российские космонавты впервые с начала года вышли в открытый космос
16.04.2026 17:14Песков: Россия не первый год живет под незаконными санкциями
16.04.2026 13:57Володин инициировал опрос о требованиях к продаже табака
09.04.2026 19:59Правительство направит 4,5 трлн рублей на нацпроект "Космос"
Актуально