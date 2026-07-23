Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России

Единое пособие помогло снизить уровень бедности в России, по итогам 2025 года показатель составляет 6,7% от всего населения страны. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

Единое пособие помогло снизить уровень бедности в России, по итогам 2025 года показатель составляет 6,7% от всего населения страны. На это обратил внимание министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, выступая на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

"Результаты внедрения единого пособия со значительной суммой финансирования позволили сегодня существенно снизить уровень бедности в России. 6,7%, которые мы видим по итогам 2025 года, - это как раз тот результат, который напрямую характеризует применение указанной меры поддержки", - отметил он.

На сегодняшний день получателями единого пособия в России являются свыше 9 млн граждан, включая детей до 17 лет и беременных женщин, уточнил министр.