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Политика
Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине
Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине

США хотели бы внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио при общении с журналистами на полях 59-й конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

США хотели бы внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио при общении с журналистами на полях 59-й конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

"Мы стремимся к мирному соглашению. Мы желаем завершения войны. Мы готовы сыграть любую возможную положительную роль в завершении войны. Для окончания войны необходимо, чтобы с условиями урегулирования согласились Россия и Украина", - отметил шеф американской дипломатии.

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Теги:
#сша
#мирное соглашение
#украина
#рубио
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