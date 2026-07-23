Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине

США хотели бы внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио при общении с журналистами на полях 59-й конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

США хотели бы внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио при общении с журналистами на полях 59-й конференции министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

"Мы стремимся к мирному соглашению. Мы желаем завершения войны. Мы готовы сыграть любую возможную положительную роль в завершении войны. Для окончания войны необходимо, чтобы с условиями урегулирования согласились Россия и Украина", - отметил шеф американской дипломатии.