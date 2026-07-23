Бойцы "Центра" освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Белицкое в ДНР
23 июля 2026 / 13:15
© Александр Река/ ТАСС
Бойцы "Центра" освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделениями группировки "Центр" освобожден населенный пункт Белицкое ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.
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