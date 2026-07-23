Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

На саммите ожидается и присутствие президента США Дональда Трампа, сообщило 13 мая агентство «Синьхуа», указавшего что там пройдет неформальная встреча лидеров США и КНР.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, касаясь возможно встречи президентов России и США на полях саммита, отмечает, что «такая встреча возможна потому, что Трампу нужна внешнеполитическая активность, а Россия никогда не выступала против поддержания контактов. Но главное - о чем говорить. Америка не одна решает вопрос войны на Украине, а делает это вместе с Европой. Возникает вопрос, будет ли о чем договариваться? Будут ли у Америки какие-то внятные предложения, ведь встреча первых лиц - это не начало контактов, а их вершина. И готовы ли американцы, есть ли у них какие-то проработки и планы, причем такие, которые приемлемы? Но американцам встреча как минимум была бы полезна с точки зрения внутриполитических американских раскладов».

По словам эксперта, «что касается возможности трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США на полях АТЭС, то такую встречу готовить надо. То есть и двухстороннюю встречу надо готовить, а трех стороннюю тем более. Но вопрос тот же - чем насыщать эту встречу? Какие темы будут одинаково важны для всех троих лидеров? Интерес к такой встрече есть у всех сторон».