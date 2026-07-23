Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
23 июля 2026 / 16:05
КОТИРОВКИ
USD
23/07
78.4756
EUR
23/07
89.6034
Новости часа
Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине.
Москва
23 июля 2026 / 16:05
Котировки
USD
23/07
currency
78.4756
0.0000
EUR
23/07
currency
89.6034
0.0000
Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии
23 июля 2026 / 15:46
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине.
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине.
23 июля 2026 / 15:18
Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение
23 июля 2026 / 14:56
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Россия-США
Политика
Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который состоится 18-19 ноября в Шэньчжэне. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

На саммите ожидается и присутствие президента США Дональда Трампа, сообщило 13 мая агентство «Синьхуа», указавшего что там пройдет неформальная встреча лидеров  США и КНР.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, касаясь возможно встречи президентов России и США на полях саммита, отмечает, что «такая встреча возможна потому, что Трампу нужна внешнеполитическая активность, а Россия никогда не выступала против поддержания контактов. Но главное - о чем говорить. Америка не одна решает вопрос войны на Украине, а делает это вместе с Европой. Возникает вопрос, будет ли о чем договариваться? Будут ли у Америки какие-то внятные предложения, ведь встреча первых лиц - это не начало контактов, а их вершина. И готовы ли американцы, есть ли у них какие-то проработки и планы, причем такие, которые приемлемы? Но американцам встреча как минимум была бы полезна с точки зрения внутриполитических американских раскладов».

По словам эксперта, «что касается возможности трехсторонней встречи лидеров Китая, России и США на полях АТЭС, то такую встречу готовить надо. То есть и двухстороннюю встречу надо готовить, а трех стороннюю тем более. Но вопрос тот же - чем насыщать эту встречу?  Какие темы будут одинаково важны для всех троих лидеров? Интерес к такой встрече есть у всех сторон».        

  • new_top
Теги:
#трамп
#атэс
#путин
#трамп
#путин
#атэс
Также по теме:
23.07.2026 14:45
Рубио считает, что МУС является "тупой организацией"
23.07.2026 11:39
В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио
22.07.2026 21:30
Tasnim: Иран пообещал ответить на удары США по мостам и электростанциям
22.07.2026 21:15
Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы завершения конфликта на Украине
22.07.2026 20:43
Трамп намерен уничтожать по мосту в Иране за каждый удар по судну
22.07.2026 20:14
Рубио: США и России как крупнейшим ядерным державам важно поддерживать диалог
22.07.2026 14:29
Рубио: США не считают серьезным настрой Ирана на переговоры
22.07.2026 11:37
Трамп хотел бы видеть Инфантино генсеком ООН
21.07.2026 15:30
NYT: Трамп отклонил порядка 6 тыс. прошений о помиловании перед Днем независимости
21.07.2026 12:59
США применили импортные пошлины в размере 50% в отношении товаров из Канады
Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине.
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине.
Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение
Встретятся ли Путин и Трампа на саммите АТЭС? Мнение
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
14:45
Рубио считает, что МУС является "тупой организацией"
14:30
Стоимость газа в Европе поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м
14:14
Лукашенко назначил новых министров лесного хозяйства и строительства
13:59
Новые антироссийские санкции ЕС затрагивают энергетику и финансы
13:43
Песков заявил о праве государств на мирную атомную энергию
13:32
ЦИК РФ представил первый ролик думской кампании "Твой голос - сила России!"
13:15
Российские ВС освободили населенный пункт Белицкое в ДНР
12:59
Рубио: США стремятся к мирному соглашению по Украине
12:46
Котяков отметил, что единое пособие способствовало снижению бедности в России
12:29
Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 5 398
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО