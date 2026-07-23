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ЦИК РФ представил первый ролик думской кампании "Твой голос - сила России!"
ЦИК РФ представил первый ролик думской кампании "Твой голос - сила России!" ЦИК РФ представил первый ролик думской кампании "Твой голос - сила России!"

Центральная избирательная комиссия России показала первый ролик информационной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Она будет проходить под лозунгом "Твой голос - сила России!".

Центральная избирательная комиссия России показала первый ролик информационной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Она будет проходить под лозунгом "Твой голос - сила России!".

Основой ролика послужило стихотворение о голосе России, который слышится в шуме дождя, шелесте трав, бескрайний просторах, стуке колес и морском прибое.

Вместе с тем образ голоса России раскрывается через добрые слова, песни в кругу друзей, радость побед и любовь к Родине. Звучащее за кадром стихотворение завершается мыслью о том, что голос России воплотил голоса всех ее граждан.

В конце ролика появляется слоган предстоящих выборов "Твой голос - сила России!", после чего отмечается, что голосование на выборах депутатов Госдумы состоится 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

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Теги:
#ролик
#кампания
#цик
#россия
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