Центральная избирательная комиссия России показала первый ролик информационной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Она будет проходить под лозунгом "Твой голос - сила России!".

Центральная избирательная комиссия России показала первый ролик информационной кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Она будет проходить под лозунгом "Твой голос - сила России!".

Основой ролика послужило стихотворение о голосе России, который слышится в шуме дождя, шелесте трав, бескрайний просторах, стуке колес и морском прибое.

Вместе с тем образ голоса России раскрывается через добрые слова, песни в кругу друзей, радость побед и любовь к Родине. Звучащее за кадром стихотворение завершается мыслью о том, что голос России воплотил голоса всех ее граждан.

В конце ролика появляется слоган предстоящих выборов "Твой голос - сила России!", после чего отмечается, что голосование на выборах депутатов Госдумы состоится 18, 19 и 20 сентября 2026 года.