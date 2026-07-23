Песков заявил о праве государств на мирную атомную энергию

Позиция России о необходимости нераспространения ядерного оружия остается неизменной, но у государств должно быть право на мирный атом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Позиция России о необходимости нераспространения ядерного оружия остается неизменной, но у государств должно быть право на мирный атом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Позиция России в плане режима нераспространения всем хорошо известна. Это касается ядерного оружия. И также хорошо известна наша позиция касательно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию. Это право должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии, и у других государств", - отметил представитель Кремля, комментируя сообщения о том, что США и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке американской стороной мирной ядерной программы королевства.