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Политика
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине.
Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине. Вашингтон меняет подходы к урегулированию кризиса на Украине.

В Маниле 23 июля прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио закончились. Они продлились около получаса, инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона.

В Маниле 23 июля прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио закончились. Они продлились около получаса, инициатором встречи Лаврова и Рубио стала американская сторона.

Как сообщили в МИД России, Лавров довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения. Глава МИД России вновь подтвердил готовность страны к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Кроме того, Лавров и Рубио обсудили нормализацию условий функционирования дипломатических миссий России и США, а также региональную и международную проблематику, в том числе обстановку в Персидском заливе. Главы внешнеполитических ведомств приветствовали возобновление полноценных контактов между ГК "Роскосмос" и NASA, а также высказались за развитие межпарламентских обменов и связей в области культуры.

Рубио сообщил в соцсети Х, что обсудил с Лавровым двусторонние отношения между странами, а также Украину. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что его переговоры с Лавровым можно охарактеризовать как хороший и честный разговор. Рубио заявил, что в ходе встречи стороны обсудили ряд других тем помимо украинского конфликта. По его словам, США готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта. Госсекретарь США добавил, что урегулирование конфликта на Украине потребует новых идей и предложений, так как на все предыдущие не согласны ни Москва, ни Киев.

"Мы хотим мирного соглашения. Мы хотим завершения войны. Мы готовы сыграть любую возможную положительную роль в завершении войны. Для окончания войны необходимо, чтобы [с условиями урегулирования] согласились Россия и Украина", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Если "мир и наступит", то благодаря новой идее или "каким-то новым концепциям", считает Рубио, подчеркнув, что США также готовы "предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме".

Наблюдатели отмечают, что таким образом США, видимо, сняли свои предложения по урегулированию кризиса, выдвинутые в ходе саммита на Аляске год назад, и позитивно воспринятые российской стороной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о прошедших в Маниле переговорах в российское внешнеполитическое ведомство. "Хочу напомнить, что МИД возобновил нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования", - добавил Песков.

В то же время, касаясь российско-американского диалога, он отметил: "я в данной ситуации не придавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится".

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Теги:
#встреча
#лавров
#рубио
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