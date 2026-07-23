Новый пакет санкций Евросоюза против России затрагивает энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Соответствующее сообщение разместил глава Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.
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Экономика
Новые антироссийские санкции ЕС затрагивают энергетику и финансы
23 июля 2026 / 13:59
© Anna EST/ Shutterstock/ FOTOODOM/ТАСС
Новый пакет санкций Евросоюза против России затрагивает энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Соответствующее сообщение разместил глава Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.
"Наш 21-й пакет санкций направлен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля", - указал Кошта.
Некоторое время назад источник заявил ТАСС, что послы ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций.
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