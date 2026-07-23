Новые антироссийские санкции ЕС затрагивают энергетику и финансы

Новый пакет санкций Евросоюза против России затрагивает энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Соответствующее сообщение разместил глава Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.

Новый пакет санкций Евросоюза против России затрагивает энергетику, финансовые услуги, сферы торговли и криптовалют. Соответствующее сообщение разместил глава Европейского совета Антониу Кошта в соцсети X.

"Наш 21-й пакет санкций направлен на секторы с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля", - указал Кошта.

Некоторое время назад источник заявил ТАСС, что послы ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций.