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Политика
Лукашенко назначил новых министров лесного хозяйства и строительства
Лукашенко назначил новых министров лесного хозяйства и строительства Лукашенко назначил новых министров лесного хозяйства и строительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении двух новых министров - лесного хозяйства, а также архитектуры и строительства, передает агентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении двух новых министров - лесного хозяйства, а также архитектуры и строительства, передает агентство БелТА.

Министерство лесного хозяйства возглавит Сергей Ульдинович, который ранее руководил Минским государственным производственным лесохозяйственным объединением.

Вместе с тем министром архитектуры и строительства назначен Вадим Ольшевский. До этого он занимал должность зампредседателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.

Глава государства также назначил послов республики в Таджикистане и Мозамбике. Ими стали Александр Худолеев и Юрий Николайчик соответственно. Последний также по совместительству возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве.

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Теги:
#строительство
#министры
#смена
#лесное хозяйство
#лукашенко
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