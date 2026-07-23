Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении двух новых министров - лесного хозяйства, а также архитектуры и строительства, передает агентство БелТА.
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Политика
Лукашенко назначил новых министров лесного хозяйства и строительства
23 июля 2026 / 14:14
© БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении двух новых министров - лесного хозяйства, а также архитектуры и строительства, передает агентство БелТА.
Министерство лесного хозяйства возглавит Сергей Ульдинович, который ранее руководил Минским государственным производственным лесохозяйственным объединением.
Вместе с тем министром архитектуры и строительства назначен Вадим Ольшевский. До этого он занимал должность зампредседателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.
Глава государства также назначил послов республики в Таджикистане и Мозамбике. Ими стали Александр Худолеев и Юрий Николайчик соответственно. Последний также по совместительству возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве.
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