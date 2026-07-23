Лукашенко назначил новых министров лесного хозяйства и строительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении двух новых министров - лесного хозяйства, а также архитектуры и строительства, передает агентство БелТА .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении двух новых министров - лесного хозяйства, а также архитектуры и строительства, передает агентство БелТА.

Министерство лесного хозяйства возглавит Сергей Ульдинович, который ранее руководил Минским государственным производственным лесохозяйственным объединением.

Вместе с тем министром архитектуры и строительства назначен Вадим Ольшевский. До этого он занимал должность зампредседателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.

Глава государства также назначил послов республики в Таджикистане и Мозамбике. Ими стали Александр Худолеев и Юрий Николайчик соответственно. Последний также по совместительству возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве.