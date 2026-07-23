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Экономика
Стоимость газа в Европе поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м
Стоимость газа в Европе поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м Стоимость газа в Европе поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м

Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в четверг поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 19 марта, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такая динамика наблюдается в свете нового витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

Стоимость газа на бирже в Европе в ходе торгов в четверг поднялась выше $750 за 1 тыс. куб. м впервые с 19 марта, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такая динамика наблюдается в свете нового витка эскалации между США и Ираном на Ближнем Востоке.

Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до уровня порядка $756 за 1 тыс. куб. м, или €63,945 за МВт·ч. Рост котировок с начала дня составлял более 1%.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума сторонами нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном.

В качестве ответа Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

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Теги:
#газ
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