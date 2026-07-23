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Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии
Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии Состоялся встреча министров иностранных дел России и Японии

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что на полях встреч АСЕАН в Маниле коротко поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудил с ним как со "старым знакомым" двусторонние отношения и региональные вопросы. По словам депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, это первый личный контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран за шесть лет, сообщает ТАСС.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги рассказал, что на полях встреч АСЕАН в Маниле коротко поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудил с ним как со "старым знакомым" двусторонние отношения и региональные вопросы. По словам депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки, это первый личный контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран за шесть лет, сообщает ТАСС.

"Позавчера вечером состоялся гала-ужин, и у меня была возможность коротко обменяться приветствиями с министром иностранных дел Лавровым", - сказал Мотэги на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях в Маниле. "[Мы] давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах", - добавил он.

"Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, однако Россия - наш сосед. Важно надлежащим образом управлять двусторонними отношениями, включая межправительственную коммуникацию, а также культурные и межличностные обмены", - отметил Мотэги, добавив, что Япония в отношении РФ "будет действовать, исходя из того, что соответствует ее национальным интересам".

В мае на фоне кризиса поставок углеводородов из зоны Персидского залива Москву посетила группа представителей деловых кругов Японии, представляющих крупнейшие японские компании, сотрудничающие с Россией в сфере ТЭК. Япония, несмотря на санкции, с разрешения США покупает в России СПГ, покрывающий примерно 9 проц.  потребления этого энергоносителя, а также небольшие партии нефти.

В это же время в японских СМИ стала появляться информация о возможной встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран на нынешнем саммите АСЕАН, однако официальных подтверждений этих утечек не было.

Однако на фоне контактов Лаврова и Рубио, а также неофициальных контактов представителей России и ФРГ, Франции и ЕС последних месяцев, пассивность Токио выглядела бы странной в контексте все более проактивной политики Японии на внешнем контуре.

Официальные представители России неоднократно указывали, что Москва выступает за сохранение торгово-экономических связей с Японией, однако политический диалог не будет восстановлен до тех пор, пока Токио не откажется от антироссийской политики, квинтэссенцией которых является масштабное участие в санкциях в отношении России.

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Теги:
#япония
#мид
#россия
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