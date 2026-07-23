Другие страны при желании могут стать членами "тупого" Международного уголовного суда (МУС), но Соединенные Штаты никогда к нему не присоединятся. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

Другие страны при желании могут стать членами "тупого" Международного уголовного суда (МУС), но Соединенные Штаты никогда к нему не присоединятся. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

"Мы не являемся членом этого суда, мы никогда не подписывали соглашения. Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не будем это делать, ее юрисдикция не распространяется на американских граждан", - отметил он.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон не станет терпеть, если МУС попытается принять меры против американцев сегодня или в будущем.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что правовой департамент города рассматривает возможности для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в случае его сентябрьского визита для участия в высокой неделе Генеральной Ассамблеи ООН. В этой связи президент США Дональд Трамп указал, что никто и ни в какой форме не сможет задержать израильского премьера во время его поездок в Соединенные Штаты. Позднее Мамдани признал, что города не обладает полномочиями для ограничения свободы Нетаньяху.