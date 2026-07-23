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Политика
Рубио считает, что МУС является "тупой организацией"
Рубио считает, что МУС является "тупой организацией" Рубио считает, что МУС является "тупой организацией"

Другие страны при желании могут стать членами "тупого" Международного уголовного суда (МУС), но Соединенные Штаты никогда к нему не присоединятся. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

Другие страны при желании могут стать членами "тупого" Международного уголовного суда (МУС), но Соединенные Штаты никогда к нему не присоединятся. Такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

"Мы не являемся членом этого суда, мы никогда не подписывали соглашения. Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не будем это делать, ее юрисдикция не распространяется на американских граждан", - отметил он.

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон не станет терпеть, если МУС попытается принять меры против американцев сегодня или в будущем.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что правовой департамент города рассматривает возможности для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру МУС в случае его сентябрьского визита для участия в высокой неделе Генеральной Ассамблеи ООН. В этой связи президент США Дональд Трамп указал, что никто и ни в какой форме не сможет задержать израильского премьера во время его поездок в Соединенные Штаты. Позднее Мамдани признал, что города не обладает полномочиями для ограничения свободы Нетаньяху.

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#мус
#сша
#рубио
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