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Общество
В ДРК число летальных исходов из-за Эболы составило более 1 тыс.
В ДРК число летальных исходов из-за Эболы составило более 1 тыс. В ДРК число летальных исходов из-за Эболы составило более 1 тыс.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 1 034, увеличившись за сутки на 35. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Число лабораторно подтвержденных летальных исходов от лихорадки Эбола достигло в Демократической Республике Конго (ДРК) 1 034, увеличившись за сутки на 35. Соответствующие данные приводит министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

Количество случаев заражения Эболой составляет 2 536. За сутки оно выросло на 63. Показатель смертности - 40,7%.

В медучреждениях остаются 738 человек с подозрением на Эболу. Выздоровели 506 человек. Показатель отслеживания контактов с инфицированными Эболой составляет 77,2%.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Лихорадкой затронуты пять провинций ДР Конго.

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Теги:
#эбола
#дрк
#умершие
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