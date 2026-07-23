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Глава СК: Киев целенаправленно бьет по домам и гражданским объектам
Глава СК: Киев целенаправленно бьет по домам и гражданским объектам Глава СК: Киев целенаправленно бьет по домам и гражданским объектам

Киевский режим целенаправленно наносит удары по домам и гражданским объектам в российских регионах, что подтверждается в рамках расследования уголовных дел. Об этом в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью агентству ТАСС.

Киевский режим целенаправленно наносит удары по домам и гражданским объектам в российских регионах, что подтверждается в рамках расследования уголовных дел. Об этом в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью агентству ТАСС.

"Расследование уголовных дел свидетельствует о том, что организаторы и исполнители преступлений целенаправленно атакуют жилые дома, гражданские объекты. Именно там наши следователи и криминалисты находят части беспилотников, боеприпасов, другие вещественные доказательства", - указал он.

Бастрыкин отметил, что мотивами этих преступлений являются устрашение населения и причинение тяжких последствий с целью дестабилизировать деятельность органов власти.

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Теги:
#бастрыкин
#атаки
#дома
#гражданские объекты
#киев
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