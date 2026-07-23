Марина Харькова, журналист, Донецк

О назначении нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины стало известно 22 июля. Тогда Зеленский сообщил, что ВСУ возглавит 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый. Его предшественник Александр Сырский, занимавший эту должность с начала 2024 года, снят. Кадровые рокировки произошли внезапно, за одну ночь, в нарушение всех норм и правил, без всякого участия парламента и правительства. По закону, вносить кандидатуру главкома ВСУ может только действующий министр обороны. Однако сейчас на Украине есть только и.о. министра, а назначить полноценного главу ведомства может только парламент, депутаты которого до 18 августа ушли на каникулы. Так что Драпатый назначен не только внезапно, но и с двойным нарушением закона. Но в должность он все же вступил. Кто же такой Драпатый?

В своем первом обращении новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый не случайно использовал бандеровский лозунг. Сообщив о принятии назначения, он заявил: «Буду работать ответственно, сосредоточенно. Слава нации! Смерть врагам!». Следом пошли заявления покруче.

«Мы видим, что у нас соседом не назовешь. Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование", - заявил он сегодня под камеры. В свое время Запад вырастил Гитлера, теперь - вот этого. Интересно, как с ним теперь будут общаться западные политики, дипломаты, законодатели и журналисты?

43-летний новый главком ВСУ – уроженец Хмельницкой области, что на западе Украины. После школы поступил в Харьковский институт танковых войск. Служба офицером у него началась в 72-й механизированной бригаде, которой в то время командовал Сырский. Под командованием будущего главкома ВСУ Драпатый дослужился до комбата.

Драпатый – «это 100-процентный бандеровец и нацист», сообщил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. Политик напомнил, что именно Драпатый лично жестоко подавил «русскую весну» в Мариуполе в 2014-м году, и он проводил террор против мирного населения Донбасса. Николай Азаров считает, что назначение Драпатого одобрено Западом: «Я связываю замену главнокомандующего вооруженными силами Сырского на Драпатого со стратегией, которую выбрал Запад, на дальнейшую нацификацию Украины, усиление влияния нацистов на политическую жизнь Украины. Надо усиливать нацистскую диктатуру, потому что дела на фронте идут не очень хорошо, в стране есть недовольство. Поэтому надо, чтобы везде были расставлены такие жестокие садисты», - подчеркнул политик.

Напомним, нынешний главком ВСУ Михаил Драпатый, командовавший в то время батальоном 72-й отдельной механизированной бригады, на своем БМП снес баррикаду ополченцев на улицах Мариуполя 9 мая 2014 года и давил людей. В том же году летом Драпатый с подразделением попал в окружение в Изваринском котле и вышел из него, получив звание подполковника. Зимой 2015 года в Дебальцевском котле он бросил войска и сбежал в автобусе. В 2017 году Драпатый уже возглавлял бригаду, продолжая терроризировать Донбасс. Следственный комитет РФ обвинил Драпатого в жестоких обстрелах ДНР, в результате которых погибли более 150 человек, были повреждены и разрушены более 100 жилых домов и других объектов. Кроме того, в отношении Михаила Драпатого было возбуждено уголовное дело по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны, также СК России заочно предъявил ему обвинение, он был объявлен в розыск.

В 2021 году получил звание бригадного генерала.

В начале СВО он командовал войсками оперативных группировок «Юг» и «Херсон». В 2022 году он участвовал в боевых действиях под Кривым Рогом, а также в Днепропетровской и Херсонской областях, где заработал репутацию жесткого командира, получив прозвище «херсонский садист».

В феврале 2024 года Зеленский назначил Драпатого замначальника Генштаба по подготовке личного состава. В мае этого же года Михаил Драпатый на фоне продвижения российских войск стал командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков». В октябре 2024-го ему присвоили звание генерал-майора, а через месяц он получил должность командующего Сухопутными войсками ВСУ.

В январе 2025 года Драпатый командовал оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Драпатого назначили ответственным за остановку наступления Российской армии под Купянском в Харьковской области. И там Драпатый организовал серию контратак. Известно, что за несколько месяцев он положил десятки тысяч украинских солдат и латиноамериканских наёмников в механизированных атаках.

1 июня 2025 года после серии прилетов по учебным центрам он обвинил главкома Сырского, что тот не бережет жизни военных, и со скандалом подает в отставку с поста командующего Сухопутными войсками Украины. Поводом стали обвинения в гибели около 200 солдат, размещённых в палаточном лагере на полигоне вблизи линии боевого соприкосновения на открытом пространстве. Весь лагерь оказался под ударом ракет «Искандер», и последствия удара вызвали бурю возмущения. После этого Драпатый и подал рапорт об отставке, который президент Украины Владимир Зеленский сначала формально принял, а спустя короткое время отставку отменили, и вместо увольнения Драпатый получил повышение. Зеленский назначил Драпатого командующим Объединенных сил.

Военные эксперты полагают, что Драпатый - один из наиболее опытных украинских военачальников, которого неоднократно направляли на наиболее сложные участки фронта. При этом его карьера сопровождалась публичными конфликтами с Александром Сырским.

«Драпатый считался неформальным главой внутриармейской оппозиции главкому. Драпатый получил три выговора от Сырского. Поэтому никто не удивился, когда после увольнения Федорова с поста министра обороны Драпатый одним из первых поддержал его», — говорится в публикации украинского издания «Страна.ua».

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что смена главнокомандующего неизбежно потянет за собой зачистку командиров корпусов.

«И тогда это может влиять уже на боеспособность и ситуацию на фронте. Кроме того, останутся недовольные. Конечно, группа Сырского искренне считает, что его увольнение не обосновано, не является реальной оценкой ситуации на поле боя и управления войсками. И, конечно, недовольных внутри армии и генералитета, людей, которые ориентировались на Сырского, будет много», – прогнозирует Бортник.

В ВСУ же опасаются, что ситуация может довести армию до раскола. «Был лагерь обиженных, которые желали отставки главкома Сырского. Есть риск, что с заменой главкома может начаться зачистка всех тех, кто работал с Сырским. И это чревато плохими последствиями для войска в целом», – опасается командир одного из беспилотных подразделений ВСУ Юрий Бутусов.

Михаила Драпатого называют ярым русофобом и убежденным украинским националистом. Он «вырос» на войне с Донбассом от комбата до главкома. Его карьера — это смесь странных взлетов и болезненных падений. Это циничный и жестокий военачальник, который будет верно служить киевскому режиму. Он без колебаний пошлет на мирное население ракеты, дроны, танки, как это было в Донбассе.