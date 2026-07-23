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Песков: Россия рассчитывает на продолжение очных контактов с переговорщиками США
Песков: Россия рассчитывает на продолжение очных контактов с переговорщиками США Песков: Россия рассчитывает на продолжение очных контактов с переговорщиками США

Россия рассчитывает, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Россия рассчитывает, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы продолжаем по существующим рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог", - сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине, но в условиях подстрекательства ЕС к продолжению войны проводит специальную военную операцию, "где фиксируем положительную для нас динамику". 

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Теги:
#песков
#сша
#россия
#контакты
#переговорщики
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