Россия рассчитывает, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Россия рассчитывает, что когда американские переговорщики станут посвободнее, очное общение с ними будет продолжено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Мы продолжаем по существующим рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог", - сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что Россия остается открытой для переговоров по Украине, но в условиях подстрекательства ЕС к продолжению войны проводит специальную военную операцию, "где фиксируем положительную для нас динамику".