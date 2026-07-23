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Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 480 дронов ВСУ
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 480 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 480 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 7 управляемых авиабомб и 480 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 7 управляемых авиабомб и 480 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 269 танков и других боевых бронемашин, 1 765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 230 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#беспилотники
#всу
#сутки
#пво
#россия
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