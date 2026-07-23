Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 480 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 7 управляемых авиабомб и 480 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 7 управляемых авиабомб и 480 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 187 478 беспилотников, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 269 танков и других боевых бронемашин, 1 765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 230 единиц специальной военной автомобильной техники.