Вучич заявил, что выборы в парламент Сербии пройдут осенью

Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут осенью, а президентские - несколько позже. Такое заявление сделал сербский президент Александар Вучич по итогам встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Белграде.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут осенью, а президентские - несколько позже. Такое заявление сделал сербский президент Александар Вучич по итогам встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Белграде.

"Следует ожидать, что они состоятся в октябре или ноябре. Я уже говорил, что выборы пройдут до конца текущего года, я сдержу свое слово, и теперь дело за народом, чтобы выразить свою волю. Парламентские выборы обязательно состоятся до конца года, а президентские - несколько позже", - сказал он.

10 июля Вучич заявил, что намерен подать в отставку с поста главы государства после назначения даты парламентских выборов. До этого он пообещал помочь правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) выиграть предстоящие парламентские выборы со списком под названием "Объединенная Сербия". Как позднее указал председатель СПП Милош Вучевич, в политической силе рассчитывают, что Вучич возглавит партийный список и станет ее кандидатом на пост премьера страны.