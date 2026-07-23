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Путин: Россия - одна из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений
Путин: Россия - одна из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений Путин: Россия - одна из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил выпуск материалов и комплектующих для вооружений.

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил выпуск материалов и комплектующих для вооружений.

По его словам, "Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и специальной техники".

"Как всегда бывает в такой объемной работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим", - указал глава государства.

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Теги:
#вооружения
#выпуск
#путин
#сырье
#россия
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