Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил выпуск материалов и комплектующих для вооружений.
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Технологии
Путин: Россия - одна из немногих стран, которая выпускает сырье для вооружений
23 июля 2026 / 16:15
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил выпуск материалов и комплектующих для вооружений.
По его словам, "Россия - одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружений, военной и специальной техники".
"Как всегда бывает в такой объемной работе, когда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь. Об этом сегодня и поговорим", - указал глава государства.
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