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В Нигерии из-за вспышки холеры умерли 198 человек
В Нигерии из-за вспышки холеры умерли 198 человек В Нигерии из-за вспышки холеры умерли 198 человек

Не менее 198 человек скончались из-за вспышки холеры в штате Борно на северо-востоке Нигерии, число предполагаемых случаев заболевания составило более 35,5 тыс. Об этом пишет газета Premium Times, ссылаясь на международную медицинскую организацию "Врачи без границ" (MSF) и данные властей штата.

Не менее 198 человек скончались из-за вспышки холеры в штате Борно на северо-востоке Нигерии, число предполагаемых случаев заболевания составило более 35,5 тыс. Об этом пишет газета Premium Times, ссылаясь на международную медицинскую организацию "Врачи без границ" (MSF) и данные властей штата.

Вспышка началась в мае. Согласно информации MSF, к 12 июля организация оказала помощь более чем 24 тыс. пациентов с подозрением на холеру, причем свыше четверти из них поступили в тяжелом состоянии.

Отмечается, что распространение инфекции по-прежнему опережает принимаемые меры. В числе основных причин этого выделяются нехватка чистой питьевой воды, плохие санитарные условия и ограниченный доступ людей к медпомощи.

В середине прошлого месяца Управление ООН по координации гуманитарных вопросов информировало о 90 умерших и более чем 12 тыс. заболевших в штате Борно. В начале июля власти при поддержке MSF провели кампанию по вакцинации против холеры, охватившую свыше 2,6 млн человек.

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Теги:
#холера
#вспышка
#жертвы
#нигерия
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