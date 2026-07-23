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Политика
Рубио рассказал о целях США в Иране
Рубио рассказал о целях США в Иране Рубио рассказал о целях США в Иране

США никогда не ставили целью операции против Ирана смену власти в исламской республике, их главной задачей является недопущение наличия у Тегерана ядерного оружия. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

США никогда не ставили целью операции против Ирана смену власти в исламской республике, их главной задачей является недопущение наличия у Тегерана ядерного оружия. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

"Соединенные Штаты стремятся к денуклеаризации Ирана, чтобы у него никогда не было ядерного оружия", - ответил он на вопрос, ставил ли Вашингтон перед собой цель сменить власть в исламской республике.

"Мы никогда не говорили, что наша цель - смена власти", - подчеркнул Рубио, добавив, что американские военные сконцентрировались на уничтожении военного потенциала Ирана.

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Теги:
#иран
#цели
#сша
#рубио
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