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В Госдуме призвали сделать 1 сентября выходным днем
В Госдуме призвали сделать 1 сентября выходным днем В Госдуме призвали сделать 1 сентября выходным днем

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили на заключение в правительство проект закона об установлении 1 сентября - Дня знаний в качестве государственного праздника, сообщает ТАСС.

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили на заключение в правительство проект закона об установлении 1 сентября - Дня знаний в качестве государственного праздника, сообщает ТАСС.

Инициатива вносит изменения в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которым нерабочим праздничным днем в России является в том числе 1 сентября - День знаний. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2028 года.

Согласно пояснительной записке, установление 1 сентября нерабочим праздничным днем обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Мера будет распространяться также на опекунов, попечителей, бабушек, дедушек и других близких лиц, принимающих участие в воспитании ребенка, указали парламентарии.

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Теги:
#выходной
#1 сентября
#госдума
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