В Госдуме призвали сделать 1 сентября выходным днем

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили на заключение в правительство проект закона об установлении 1 сентября - Дня знаний в качестве государственного праздника, сообщает ТАСС .

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили на заключение в правительство проект закона об установлении 1 сентября - Дня знаний в качестве государственного праздника, сообщает ТАСС.

Инициатива вносит изменения в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которым нерабочим праздничным днем в России является в том числе 1 сентября - День знаний. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2028 года.

Согласно пояснительной записке, установление 1 сентября нерабочим праздничным днем обеспечит всем работающим родителям возможность провести начало учебного года вместе с детьми. Мера будет распространяться также на опекунов, попечителей, бабушек, дедушек и других близких лиц, принимающих участие в воспитании ребенка, указали парламентарии.