Президент Белоруссии Александр Лукашенко при обсуждении кадровых вопросов дал поручение "выхватить" урожай, несмотря на дождливую погоду, передает агентство БелТА.

Он отметил, что в республике складываются довольно специфические погодные условия, выразив надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. "Надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 43-45 градусов. Вся Европа изнывает от жары", - сказал глава государства, обращаясь к руководителям местных органов власти.

По его словам, сегодня в полях сформировался хороший урожай, который нужно убрать, несмотря на специфические погодные условия. "Урожай стоит в полях прекрасный - его надо не просто убрать, а выхватить. Нужна соответствующая стратегия. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может", - указал президент.

Он также призвал руководителей на местах при рассмотрении кадровых вопросов обеспечить технологическую, а не палочную дисциплину. "Дисциплина в первую очередь технологическая. Положено в эти сроки посеять - надо посеять. Положено убрать - надо убрать. Это не мы диктуем от себя - такие технологии сегодня", - подчеркнул Лукашенко.

В качестве примера отсутствия дисциплины он привел безответственное хранение азотных удобрений. Порой такие удобрения просто лежат под открытым небом. "Они растают в течение суток под дождем", - добавил белорусский лидер.