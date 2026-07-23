Президент Белоруссии Александр Лукашенко при обсуждении кадровых вопросов дал поручение "выхватить" урожай, несмотря на дождливую погоду, передает агентство БелТА.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при обсуждении кадровых вопросов дал поручение "выхватить" урожай, несмотря на дождливую погоду, передает агентство БелТА.
Он отметил, что в республике складываются довольно специфические погодные условия, выразив надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. "Надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 43-45 градусов. Вся Европа изнывает от жары", - сказал глава государства, обращаясь к руководителям местных органов власти.
По его словам, сегодня в полях сформировался хороший урожай, который нужно убрать, несмотря на специфические погодные условия. "Урожай стоит в полях прекрасный - его надо не просто убрать, а выхватить. Нужна соответствующая стратегия. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может", - указал президент.
Он также призвал руководителей на местах при рассмотрении кадровых вопросов обеспечить технологическую, а не палочную дисциплину. "Дисциплина в первую очередь технологическая. Положено в эти сроки посеять - надо посеять. Положено убрать - надо убрать. Это не мы диктуем от себя - такие технологии сегодня", - подчеркнул Лукашенко.
В качестве примера отсутствия дисциплины он привел безответственное хранение азотных удобрений. Порой такие удобрения просто лежат под открытым небом. "Они растают в течение суток под дождем", - добавил белорусский лидер.