Цена нефти Brent впервые с 22 мая поднялась выше $101

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $101 за баррель впервые с 22 мая текущего года, свидетельствуют данные площадки.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $101 за баррель впервые с 22 мая текущего года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 17:08 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 7,38% и торговалась на уровне $101,01 за баррель. К 17:18 Brent замедлила рост и находилась на отметке в $100,18 за баррель (+6,5%).

Ранее стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в сентябре превышала $100 за баррель впервые с 26 мая 2026 года.