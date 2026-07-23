Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $101 за баррель впервые с 22 мая текущего года, свидетельствуют данные площадки.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 22 мая поднялась выше $101
23 июля 2026 / 17:27
© Brandon Bell/ Getty Images/ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $101 за баррель впервые с 22 мая текущего года, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 17:08 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 7,38% и торговалась на уровне $101,01 за баррель. К 17:18 Brent замедлила рост и находилась на отметке в $100,18 за баррель (+6,5%).
Ранее стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в сентябре превышала $100 за баррель впервые с 26 мая 2026 года.
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