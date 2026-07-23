Европейский союз внесет в список санкций против России 218 позиций, это расширение станет крупнейшим за четыре года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
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Политика
Каллас анонсировала крупнейшее за четыре года расширение санкций ЕС против РФ
23 июля 2026 / 17:43
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Европейский союз внесет в список санкций против России 218 позиций, это расширение станет крупнейшим за четыре года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Это наш крупнейший раунд санкций за четыре года, в общей сложности на 218 позиций", - указала она в соцсети X.
В частности, Евросоюз введет ограничительные меры в отношении 50 военно-промышленных предприятий, "включая ведущих участников производства российских беспилотников с большой дальностью полета", отметила глава евродипломатии.
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