Каллас анонсировала крупнейшее за четыре года расширение санкций ЕС против РФ

Европейский союз внесет в список санкций против России 218 позиций, это расширение станет крупнейшим за четыре года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Европейский союз внесет в список санкций против России 218 позиций, это расширение станет крупнейшим за четыре года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Это наш крупнейший раунд санкций за четыре года, в общей сложности на 218 позиций", - указала она в соцсети X.

В частности, Евросоюз введет ограничительные меры в отношении 50 военно-промышленных предприятий, "включая ведущих участников производства российских беспилотников с большой дальностью полета", отметила глава евродипломатии.