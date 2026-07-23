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Политика
Каллас анонсировала крупнейшее за четыре года расширение санкций ЕС против РФ
Каллас анонсировала крупнейшее за четыре года расширение санкций ЕС против РФ Каллас анонсировала крупнейшее за четыре года расширение санкций ЕС против РФ

Европейский союз внесет в список санкций против России 218 позиций, это расширение станет крупнейшим за четыре года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Европейский союз внесет в список санкций против России 218 позиций, это расширение станет крупнейшим за четыре года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Это наш крупнейший раунд санкций за четыре года, в общей сложности на 218 позиций", - указала она в соцсети X.

В частности, Евросоюз введет ограничительные меры в отношении 50 военно-промышленных предприятий, "включая ведущих участников производства российских беспилотников с большой дальностью полета", отметила глава евродипломатии.

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Теги:
#ес
#расширение
#россия
#санкции
#каллас
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