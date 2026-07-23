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Володин отметил улучшение ситуации с обеспечением топливом в России
Володин отметил улучшение ситуации с обеспечением топливом в России Володин отметил улучшение ситуации с обеспечением топливом в России

Ситуация на топливном рынке в России улучшается, в том числе начались поставки топлива сельхозпредприятиям в регионах, повышаются лимиты. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Ситуация на топливном рынке в России улучшается, в том числе начались поставки топлива сельхозпредприятиям в регионах, повышаются лимиты. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

"Мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами, ситуация меняется на глазах. В регионах, мы через обратную связь видим, начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы", - отметил он.

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Теги:
#володин
#топливо
#улучшение
#ситуация
#россия
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