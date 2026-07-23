Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 420 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
23 июля 2026 / 18:15
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 420 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 275 человек, от действий "Запада" - до 215, группировки "Южная" - свыше 195, "Центра" - до 350, на направлении "Восток" - до 345 и "Днепр" - более 40 военнослужащих.
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