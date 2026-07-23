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Технологии
Глава Nvidia считает чушью опасения по поводу использования ИИ
Глава Nvidia считает чушью опасения по поводу использования ИИ Глава Nvidia считает чушью опасения по поводу использования ИИ

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг считает "полной чушью" опасения из-за того, что искусственный интеллект (ИИ) "станет концом человечества" и поглотит половину рабочих мест в США.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг считает "полной чушью" опасения из-за того, что искусственный интеллект (ИИ) "станет концом человечества" и поглотит половину рабочих мест в США.

"Утверждение, что ИИ приведет к концу человечества или уничтожит половину американских рабочих мест, - это полная чушь", - сказал он в интервью порталу Axios.

Хуанг убежден, что не следует позволять "фантастическим" опасениям насчет ИИ влиять на политику. "Излишне эмоциональная реакция" на эти технологии может замедлить процесс их внедрения и ослабить конкурентоспособность страны, полагает он.

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии ИИ, видеоигр и автомобильной промышленности.

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Теги:
#опасения
#чушь
#использование
#ии
#глава nvidia
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