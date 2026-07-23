Глава Nvidia считает чушью опасения по поводу использования ИИ

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг считает "полной чушью" опасения из-за того, что искусственный интеллект (ИИ) "станет концом человечества" и поглотит половину рабочих мест в США.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг считает "полной чушью" опасения из-за того, что искусственный интеллект (ИИ) "станет концом человечества" и поглотит половину рабочих мест в США.

"Утверждение, что ИИ приведет к концу человечества или уничтожит половину американских рабочих мест, - это полная чушь", - сказал он в интервью порталу Axios.

Хуанг убежден, что не следует позволять "фантастическим" опасениям насчет ИИ влиять на политику. "Излишне эмоциональная реакция" на эти технологии может замедлить процесс их внедрения и ослабить конкурентоспособность страны, полагает он.

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии ИИ, видеоигр и автомобильной промышленности.